Confirmados pelo menos 12 mortos em ataque contra centro de registo eleitoral

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas num ataque perpetrado hoje contra um centro de registo eleitoral na região leste do Afeganistão, segundo novas informações avançadas pelas autoridades locais.

As informações iniciais sobre este ataque davam conta de que pelo menos 30 pessoas tinham morrido ou tinham ficado feridas na explosão de uma bomba num centro de registo para as eleições legislativas e regionais no Afeganistão, previstas para 20 de outubro.

O centro estava montado numa tenda dentro do recinto de uma mesquita.