18 de janeiro de 2026 às 21:45

Manuel João Vieira canta "Marilú" no encerramento da noite eleitoral

Anunciou que queria ir cedo para a cama porque "amanhã é segunda-feira e trabalha-se". Mas antes de abandonar a Padaria do Povo, sentou-se ao piano para cantar um clássico dos Ena Pá 2000.

