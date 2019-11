Os compradores de andares num complexo habitacional no Parque Central de Beichen, na China , não queriam acreditar quando viram a vista das suas janelas. Segundo a imprensa local, os moradores tinham recebido a garantia que teriam uma vista para uma zona com paisagem natural e o que os espera é um lago de plástico, além de relva artificial.Os compradores garantem que a vista extraordinária foi uma das promessas da imobiliária , que nega ter qualquer responsabilidade e rejeita ter feito qualquer garantida nesse sentido. Além disso, de acordo com os medias chineses, explicou que o espaço comum com um grande plástico azul se deve a razões de segurança e pretende facilitar evacuações em caso de emergência.Devido à polémica provocada pelas queixas, as autoridades estão a procurar uma solução que agrade ambas as partes.