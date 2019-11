Aos 23 anos Lina marcou uma cirurgia plástica ao peito. Acabou em morte cerebral

Lina Betancourt tinha 23 anos e uma filha de três. Queria aumentar o tamanho do peito e, por isso, marcou uma cirurgia estética num hospital de Valência, Espanha. Mas durante a operação acabou por ficar em morte cerebral e morreu duas semanas depois.

Segundo revela esta sexta-feira o El Mundo, o caso ocorreu em agosto no Hospital 9 de Outubro de Valência, onde a colombiana chegou com a melhor amiga, Isabella. Por volta das 12h00 de dia 23, a jovem foi conduzida para a sala de operações para realizar a intervenção planeada pela clínica de cirurgia plástica Dorsia.

"Chame a família, aconteceu algo", disse um profissional do hospital à amiga de Lina depois de várias horas de atraso – a operação deveria demorar 45 minutos e tinham já passado três horas. Apenas a avó, que tinha ajudado a pagar a cirurgia plástica, sabia que Lina ia ser operada.

Neste momento a jovem já tinha "80% do cérebro morto", contou ao jornal o pai da colombiana, que lhe tinha dito por várias vezes que ela não precisava da operação e que estavam "bem assim". Tinha, inclusivamente, dito à filha que os cirurgiões plásticos na Colômbia são melhores e que poderia fazer a operação quando voltassem ao país. Leonardo vive na Holanda.

Após a cirurgia Lina foi transportada para o hospital público Clínico de Valência. "Não tínhamos dinheiro para pagar um hospital privado e disseram-nos que ali tinham mais meios", explicou. Mas a jovem já não tinha salvação. "O neurologista disse-nos desde o inicio que ela estava em morte cerebral e que tinha que ter passado muito tempo em paragem cardiorrespiratória para ter ficado assim", disse ao jornal.

Duas semanas depois, o coração da colombiana parou e a família decidiu não a reanimar artificialmente. "Ia ficar um vegetal".

A família da jovem avançou com um processo contra a clínica Dorsia e contra o Hospital 9 de Outubro, que agora estão a ser investigados pela justiça espanhola. Acreditam que Lina foi abandonada numa maca para reanimação – de acordo com o neurologista que viu a jovem, um corpo de 23 anos pode chegar a estar sete ou oito minutos sem ar no cérebro sem haver complicações futuras. Para ter entrado em morte cerebral, defende o especialista, deverá ter estado entre 15 a 20 minutos.

A clínica nunca explicou à família o que se passou com a jovem e pedem à avó de Lina o pagamento da operação, responsabilizando pelo sucedido o hospital. Por outro lado, o hospital responsabiliza a clínica, garantindo que apenas alugou o espaço para que fosse realizada a cirurgia.