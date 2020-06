Os pilotos de um avião cuja queda, no Paquistão, matou 98 pessoas, estavam distraídos a discutir as implicações do novo coronavírus enquanto aterravam. A conversa terá provocado o acidente, determinou o ministro da Aviação paquistanês no parlamento.A queda numa zona residencial ocorreu a 22 de maio. Segundo o ministro Ghulam Sarwar Khan, as análises preliminares indicam que os pilotos tentaram aterrar quando as rodas do avião das Linhas Aéreas do Paquistão ainda não tinham descido.A primeira tentativa de aterragem fez com que os dois motores viessem a falhar na segunda tentativa de aproximação ao aeroporto de Karachi. Nos minutos finais do voo, indica o jornal The Guardian, registaram-se vários erros e falhas de comunicação com a torre de controlo de tráfego aéreo.À primeira tentativa, o avião encontrava-se a mais do dobro da altitude correta quando se aproximou da pista, o que levou os controladores de tráfego a aconselharem que os pilotos voassem em círculos para fazer uma aproximação mais gradual.Porém, os pilotos não o fizeram e aterraram na mesma. Os motores rasparam na pista, mas os controladores de tráfego aéreo não avisaram os pilotos de que tinham visto faíscas - e que daí podiam ter resultado danos importantes.Ao longo da aterragem, os pilotos discutiam a situação causada pelo novo coronavírus. Só dois passageiros sobreviveram à queda, e uma criança que se encontrava no solo morreu."O piloto e o co-piloto não estavam concentrados e ao longo do tempo estavam a conversar sobre o coronavírus. Estava na cabeça deles. As famílias foram afetadas e estavam a discutir por isso", explicou o ministro da aviação, Ghulam Sarwar Khan. "Infelizmente o piloto tinha confiança a mais."Khan adiantou ainda que no ano passado, descobriu-se que 262 dos 860 pilotos no ativo no Paquistão tinha uma licença falsa ou tinha feito batota nos exames.