Pelo menos 25 pessoas morreram, em cinco dias.

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou que as mudanças no sistema de segurança social que causaram protestos no país iam ser revogadas. Num discurso na televisão, o chefe de Estado tentou acabar com a violência que fez pelo menos 25 mortes.



Em cinco dias, os protestos anti-governo levaram a motins, pilhagens e centenas de pessoas ficaram feridas.



Foi a resposta às intenções do governo, que pretendia aumentar a contribuição dos trabalhadores para a segurança social e baixar as pensões.



No sábado, um repórter foi baleado mortalmente enquanto fazia um directo sobre os protestos.



O presidente Ortega ondenou cargas policiais. Desde que voltou ao poder, esta é a pior crise da sua administração.