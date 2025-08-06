Cinco soldados baleados em base militar nos EUA

Cinco soldados foram esta quarta-feira baleados na base militar de Fort Stewart, na Geórgia, Estados Unidos. A informação foi avançada pelo Fort Stewart Hunter Army, através da sua página oficial do Facebook.



Base militar de Fort Stewart, Geórgia Staff Sgt. Daniel Guerrero/U.S. Army via AP

"A instalação foi encerrada às 11h04 e as forças de segurança estão neste momento no local", lê-se na publicação.

Os soldados foram assistidos de imediato no local pelas equipas de socorro e posteriormente transportados para o hospital para receberem tratamentos adicionais. Quanto ao atirador, este foi detido pelas 11h35 locais, não havendo agora "nenhuma ameaça ativa à comunidade".

O governador da Georgia entretanto já reagiu a este incidente. Numa publicação na rede social X pediu que as pessoas rezassem pelas vítimas.

"Enquanto mantemos um contacto próximo com as autoridades policiais no local, Marty, as meninas e eu estamos tristes com a tragédia de hoje em Ft. Stewart", escreveu.

A Casa Branca diz estar a analisar a situação.

Em atualização