Cinco soldados baleados em base militar nos EUA

Luana Augusto
Luana Augusto 06 de agosto de 2025 às 17:51
Atirador já foi detido.

Cinco soldados foram esta quarta-feira baleados na base militar de Fort Stewart, na Geórgia, Estados Unidos. A informação foi avançada pelo Fort Stewart Hunter Army, através da sua página oficial do Facebook.

Base militar de Fort Stewart, Geórgia
Base militar de Fort Stewart, Geórgia Staff Sgt. Daniel Guerrero/U.S. Army via AP

"A instalação foi encerrada às 11h04 e as forças de segurança estão neste momento no local", lê-se na publicação.

Os soldados foram assistidos de imediato no local pelas equipas de socorro e posteriormente transportados para o hospital para receberem tratamentos adicionais. Quanto ao atirador, este foi detido pelas 11h35 locais, não havendo agora "nenhuma ameaça ativa à comunidade".

O governador da Georgia entretanto já reagiu a este incidente. Numa publicação na rede social X pediu que as pessoas rezassem pelas vítimas. 

"Enquanto mantemos um contacto próximo com as autoridades policiais no local, Marty, as meninas e eu estamos tristes com a tragédia de hoje em Ft. Stewart", escreveu. 

A Casa Branca diz estar a analisar a situação.

Em atualização

Cinco soldados baleados em base militar nos EUA