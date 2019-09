Cinco pessoas morreram em tiroteio no Texas

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas numa série de disparos no sábado, em duas cidades do estado norte-americano do Texas, anunciou a polícia local, que confirmou que um atirador foi abatido.

Relatos iniciais davam conta de que poderia haver mais do que um envolvido nos ataques, aleatórios, mas a polícia de Midland confirmou, numa publicação no Facebook, que "o atirador ativo foi atingido e morto em Odessa".

"Não há nenhum atirador ativo neste momento. Todas as agências estão a investigar relatos de possíveis suspeitos", acrescentou a mensagem daquela força policial.

O departamento do FBI em El Paso, também no Texas, apelou à população para que se mantivesse afastada da área "enquanto as autoridades contêm o local".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, via Twitter, que tinha sido informado acerca do assunto pelo procurador-geral, William Barr, acrescentando apenas que as autoridades policiais estavam "completamente envolvidas".

A polícia começou por anunciar "múltiplas vítimas" em várias séries de disparos aleatórios e pedir à população que não saia à rua.

A polícia daquele condado do Texas relatou que um ou mais suspeitos começaram a disparar, a partir dos carros, de forma aleatória e atingiram múltiplas pessoas.

O ‘campus’ local da Universidade do Texas estava encerrado e foi feito um apelo à população para que se mantenha dentro de portas, evitando também as principais autoestradas da zona.

O ataque surge semanas depois de um dos maiores atentados de sempre contra a comunidade hispânica nos Estados Unidos, na cidade de El Paso, também no estado do Texas, que levou à morte de 22 pessoas.