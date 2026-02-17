Sábado – Pense por si

Cinco jovens mortos em incêndio num apartamento em Espanha

Idades das vítimas não foram confirmados, podendo tratar-se de menores.

Um incêndio no quinto andar de um prédio de apartamentos em Espanha provocou pelo menos cinco mortos e quatro feridos. O incidente ocorreu na segunda-feira à noite na localidade de Manlleu, na região da Catalunha. De acordo com El País, as vítimas mortais serão todas jovens, podendo alguns deles ser menores de idade.

Encontrados três corpos nos escombros de prédio que desabou em Barcelona
Encontrados três corpos nos escombros de prédio que desabou em Barcelona Bombeiros da Catalunha

O alerta terá sido dado cerca das 21h00 locais (menos uma em Portugal continental). 

De acordo com os Bombeiros da Catalunha, as causas do fogo não são para já conhecidas, nem tampouco os motivos pelos os quais os jovens se encontravam no local. A identificação dos corpos deverá ser feita nas próximas horas.

O presidente da Generalidade da Catalunha deixou uma mensagem de condolências nas suas redes sociais.

"Chocado com a morte de cinco pessoas num incêndio num edifício em Manlleu. Os meus mais profundos sentimentos às famílias e amigos", pode ler-se na publicação de Salvador Illa Roca. "Desejo uma rápida recuperação aos feridos", acrescenta.

A localidade de Manlleu já decretou três dias de luto municipal pela tragédia. O incêndio obrigou ainda três famílias a serem realojadas temporariamente num hotel nos arredores de Barcelona.

