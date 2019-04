Número de pessoas infetadas subiu para 517, revelou o diretor-nacional de Assistência Médica de Moçambique.

Uma pessoa morreu vítima de cólera na cidade da Beira, centro de Moçambique, sendo o primeiro óbito relacionado com a doença, disse domingo o diretor-nacional de Assistência Médica de Moçambique, Ussene Isse. Ussene Isse, citado pela Televisão de Moçambique (TVM), afirmou que o número de casos de cólera aumentou para 517. A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a chegada de 900 mil doses de vacina contra a cólera.



As autoridades moçambicanas atualizaram, esta segunda-feira, para 518 o número de mortos provocados pelo ciclone Idai e pelas cheias que se lhe seguiram, mais 17 vítimas mortais relativamente aos últimos dados.



De acordo com o ponto de situação divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Catástrofes (INGC) de Moçambique, registaram-se ainda 1.641 feridos e mais de 146 mil pessoas estão agora instaladas em centros de acolhimento.



O número de feridos representa um aumento de 118 relativamente aos 1.523 do anterior balanço, enquanto as pessoas que procuraram abrigo nos centros de acolhimento subiram para 146.142 (mais 5.535).



A estimativa de pessoas afetadas mantém-se nas 843.723 e o número de famílias beneficiárias de assistência humanitária é agora de 29.291 (mais 193).



O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas, precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência.



O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março.



Segundo o INGC, o ciclone Idai provocou ainda danos em 3.318 salas de aulas, com 150.854 alunos prejudicados, dados que se mantêm relativamente ao balanço anterior.