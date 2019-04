A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana informou já ter identificado algumas pessoas suspeitas de desviar dinheiro público no âmbito do caso do Fundo Soberano de Angola, que envolve o filho do ex-presidente da Angola, José Eduardo dos Santos.

O magistrado Hélder Pitta Groz indicou ao Jornal de Angola que as pessoas identificadas – cujos nomes não foram revelados – serão chamadas para prestar esclarecimentos sobre o dinheiro que receberam. O juiz da PGR angolana informou ainda que a entidade está a trabalhar na recuperação dos capitais transferidos ilegalmente dos cofres do estado e frisou que o processo está na fase de gerar as acusações aos envolvidos.

O Fundo Soberano de Angola foi constituído com mais de cinco mil milhões de dólares de ativos do estado do país africano, para promover projetos de desenvolvimento económico e social.