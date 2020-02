O coronavírus já matou cerca de 490 pessoas na China e infetou mais de 24 mil, segundo o balanço desta quarta-feira de manhã.

Um médico chinês que tentou alertar para o perigo do atual surto de coronavírus ainda antes deste ser identificado foi pressionado pelo governo da China para parar de fazer "comentários falsos". Desde então foi diagnosticado com a doença e tem sido considerado um herói pelas redes sociais por ter tido a coragem de abordar o tema.Li Wenliang é oftalmologista e trabalha num dos principais hospitais de Wuhan. Perto do final de Dezembro encontrou uma série de casos com sintomas semelhantes aos encontrados num paciente com gripe. O médico notou algumas semelhanças entre estes pacientes e aqueles que contraíram o SARS em 2003.O médico conferenciou com alguns colegas para que sugerissem aos seus pacientes que utilizassem roupa para se protegerem da possível infeção. Quatro dias depois foi visitado pelas autoridades chinesas que o acusaram de ter "perturbado gravemente a ordem social". Entregaram-lhe uma carta onde o ameaçamvam: "Avisamo-lo solenemente que: se continuar a ser teimoso, com tamanha impertinência, e prosseguir esta atividade ilegal será levado à justiça", revela a BBC.Um mês depois desta visita, Wenliang diagnosticou-se a si mesmo com coronavírus e colocou o diagnóstico na rede social chinesa Weibo. Recebeu milhares de reações com alguns utilizadores da rede social a aclamarem o médico como "um herói". "No futuro, os médicos vão ter mais medo de fazer avisos de quando encontrarem doenças infeciosas."

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica. Há um morto nas Filipinas e um outro em Hong Kong.