Mulher do primeiro-ministro do Lesoto condenada por matar anterior companheira do marido

A mulher do primeiro ministro do Lesoto, Maesaiah Thabane, foi esta quarta-feira condenada a prisão depois de esta ter assassinado a antiga companheira do marido, Lipolelo Thabane, em 2017.





A primeira mulher de Thomas Thabane foi morta dois dias antes de o político subir ao poder e por isso muitos apontaram, na altura, que teria sido um acerto de contas ou uma jogada política.Thomas e Lipolelo estavam em processo de divórcio litigioso desde 2012 quando um desconhecido matou a mulher à queima-roupa perto de sua casa, na capital do Lesoto, Maseru. Segundo o relatório do tribunal, a que a Reuters teve acesso, a acusada teve "intenção de matar Lipolelo Thabane e causar-lhe ferimentos".O casal casou-se dois meses depois da morte de Lipolelo, uma situação que agora está a levar muitos a questionar se o primeiro-ministro não esteve envolvido no crime. Thabane já tinha anunciado no mês passado que irá renunciar à sua posição devido a críticas dentro do seu partido, não tendo, no entando avançado quando o vai fazer.O Lesoto é um dos países mais pobres do continente africano, localizando-se a mais de 1800 metros acima do nível da água do mar. Tem também um dos níveis mais altos de prevalência de HIV do continente.