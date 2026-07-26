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"Cheiro a esgoto". Aeroporto de Gatwick esteve oito horas sem água

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:31
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Os passageiros descreveram a situação como desconfortável, com as casas de banho a serem encerradas e os restaurantes sem conseguirem servir comida.

O aeroporto de Gatwick, um dos principais em Londres, esteve sem água durante cerca de oito horas este domingo. Os passageiros e funcionários sublinharam que se instalou "um cheiro pestilento" vindo das casas de banho. Os voos estiveram a operar durante toda a tarde apesar da falta de água, com os funcionários a disponibilizarem garrafas de água aos passageiros.

Os passageiros esperam pela abertura dos cafés no aeroporto de Gatwick
Os passageiros esperam pela abertura dos cafés no aeroporto de Gatwick Tom Jeffreys

“Lamentamos a inconveniência causada e estamos a trabalhar em conjunto com a SES Water para retomar o abastecimento o mais rapidamente possível”, escreveu o aeroporto num comunicado divulgado nas redes sociais. A falha no abastecimento de água ocorreu pelas 11h e a água começou a voltar pelas 19h, mas de forma gradual. 

“Devido a uma série de complicações causadas por um corte de energia na nossa Estação de Tratamento de Água de Bough Beech, alguns clientes estão a sentir baixa pressão da água ou uma interrupção temporária no abastecimento”, escreveu em comunicado a empresa responsável por fornecer água aos dois terminais do aeroporto nas redes sociais. 

"As casas de banho estavam completamente fechadas, com sinais no exterior para impedir a entrada e um funcionário a garantir que ninguém entrava”, contou uma passageira à  Sky News, afirmando que ficou um "cheiro a esgoto" no aeroporto.

Um outro passageiro, que se preparava para um voo, descreveu o “caos” no terminal, onde “não deixavam ninguém ir à casa de banho”. “Tive de implorar para poder ir”, confessou Nick Hollings à SkyNews. 

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