"Cheiro a esgoto". Aeroporto de Gatwick esteve oito horas sem água

Os passageiros descreveram a situação como desconfortável, com as casas de banho a serem encerradas e os restaurantes sem conseguirem servir comida.

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O aeroporto de Gatwick, um dos principais em Londres, esteve sem água durante cerca de oito horas este domingo. Os passageiros e funcionários sublinharam que se instalou "um cheiro pestilento" vindo das casas de banho. Os voos estiveram a operar durante toda a tarde apesar da falta de água, com os funcionários a disponibilizarem garrafas de água aos passageiros.



Os passageiros esperam pela abertura dos cafés no aeroporto de Gatwick Tom Jeffreys

“Lamentamos a inconveniência causada e estamos a trabalhar em conjunto com a SES Water para retomar o abastecimento o mais rapidamente possível”, escreveu o aeroporto num comunicado divulgado nas redes sociais. A falha no abastecimento de água ocorreu pelas 11h e a água começou a voltar pelas 19h, mas de forma gradual.

“Devido a uma série de complicações causadas por um corte de energia na nossa Estação de Tratamento de Água de Bough Beech, alguns clientes estão a sentir baixa pressão da água ou uma interrupção temporária no abastecimento”, escreveu em comunicado a empresa responsável por fornecer água aos dois terminais do aeroporto nas redes sociais.

"As casas de banho estavam completamente fechadas, com sinais no exterior para impedir a entrada e um funcionário a garantir que ninguém entrava”, contou uma passageira à Sky News, afirmando que ficou um "cheiro a esgoto" no aeroporto.

Um outro passageiro, que se preparava para um voo, descreveu o “caos” no terminal, onde “não deixavam ninguém ir à casa de banho”. “Tive de implorar para poder ir”, confessou Nick Hollings à SkyNews.