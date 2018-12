"Tem sido um grande prazer para mim, tem sido uma honra". Angela Merkel despediu-se esta sexta-feira da liderança da União Democrata-Cristã (CDU) com um discurso emotivo, no qual pediu unidade após a escolha do novo ou da nova presidente.

Reunidos no Congresso em Hamburgo, os 1001 delegados do partido conservador alemão vão escolher um novo líder - entre Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), Friedrich Merz e Jens Spahn. A chanceler alemã, sem a nomear, lembrou a sua candidata preferida, AKK – que no ano passado venceu uma eleição difícil, no Sarre, quando se esperava uma vitória dos sociais-democratas. AKK foi indicada por Angela Merkel para o cargo de secretária-geral da CDU.

"Temos força para quebrar tendências e para ganhar eleições quando lutamos unidos e com determinação", disse Merkel. "A CDU em 2018 não deve olhar para trás mas para a frente, com novas pessoas… mas com os mesmos valores". A NTV contou o tempo de aplausos à chanceler: nove minutos e 23 segundos, com uma ovação em pé.