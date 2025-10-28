Trump expressou várias vezes o desejo de vencer este prémio em 2025, que acabou por ser atribuído à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.
A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou hoje, durante um encontro com o Presidente norte-americano, a intenção de nomear Donald Trump para Prémio Nobel da Paz de 2026, anunciou a Casa Branca.
Trump indicado para Nobel da Paz pela primeira-ministra japonesaEPA/JAPAN POOL / JIJI PRESS EDITORIAL USE ONLY/JAPAN OUT
Takaichi junta-se à lista de líderes estrangeiros aliados do Presidente dos Estados Unidos, que solicitaram o prémio para Donald Trump, em reconhecimento da mediação de diversos conflitos internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
"A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou a nomeação do Presidente para o Prémio Nobel da Paz", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres, no final do encontro privado entre Trump e Takaichi em Tóquio.
Antes, durante o discurso de abertura do encontro - parte que esteve aberta à imprensa - a primeira-ministra conservadora elogiou o trabalho de Trump na mediação do cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, bem como o "feito histórico sem precedentes" no Médio Oriente.
"O primeiro-ministro [Shinzo] Abe falou-me muitas vezes da sua diplomacia dinâmica", disse Takaichi, evocando a boa amizade que Trump e o governante japonês, assassinado em 2022, mantiveram durante o primeiro mandato do republicano.
Trump esteve no domingo na Malásia, onde assistiu à assinatura de um "acordo histórico" entre a Tailândia e o Camboja - que têm um conflito fronteiriço -, durante uma cerimónia com os líderes dos dois países, por ocasião da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático.
Casa Branca: Primeira-ministra japonesa propõe Trump para Nobel da Paz 2026
