Nova Zelândia: autor de massacre radicalizou-se a ver o YouTube

Um relatório de 792 páginas publicado pela Real Comissão da Nova Zelândia esta terça-feira concluiu que o autor do massacre em duas mesquitas na Nova Zelândia no dia 15 de março de 2019 foi radicalizado pelo YouTube. Brenton Harrison Tarrant matou 51 pessoas e em agosto deste ano foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.





A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinta Arden, declarou que pretende reunir-se com os responsáveis pelo YouTbe para discutir o papel da plataforma no massacre. "Foi particularmente relevante a confissão do terrorista de que não era assíduo em sites de extrema direita e que o YouTube foi uma significativa fonte de informação e inspiração", declarou Arden. O relatório refere que Brenton Harrison Tarrant (o texto de 792 páginas propositadamente só refere o seu nome uma vez, logo no início, e depois designa-o somente pelo termo "indivíduo") era subscritor de vários canais de YouTube ligados à extrema-direita que por exemplo promoviam visões racistas e xenófobas, desde a cor de pele até à religião (a vertente islamofóbica é particularmente relevante neste caso)."É plausível concluir que o material a que teve acesso e visualizou pode ter contribuído para o que fez a 15 de março de 2019", diz o relatório, cujos signatários tiveram acesso ao computador do terrorista. Este tipo de alegações não é novo. Veja-se por exemplo este artigo da Fortune de 2018 que explica como o YouTube "conduz" as pessoas que vêem vídeos de caráter político para os que têm uma caráter mais extremista. Em outubro de 2018, um artigo do New York Times uma investigação do Wall Street Journal no mesmo sentido.Brenton Harrison Tarrant, 28 anos, era australiano e vivia na Nova Zelândia desde 2017. Assim que chegou, começaram também os preparativos para o massacre, diz o relatório. Isso incluiu entrar num ginásio para se preparar fisicamente e obter licença de porte de arma e munições (que conseguiu em apenas três meses). Vivia sozinho, não tinha amigos e agiu isoladamente. Presa à cabeça tinha uma câmara a filmar o massacre e a transmiti-lo ao vivo no Facebook. O vídeo esteve online 17 minutos até ser detetado e apagado, aparentemente para sempre.