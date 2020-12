Regulador dos EUA prepara-se para autorizar vacina da Moderna

Os EUA podem ser o primeiro país do mundo com duas vacinas contra a covid-19 aprovadas para serem distribuídas e administradas aos cidadãos. A FDA, o organismo que regula os medicamentos nos EUA, confirmou a eficácia de 94% e a segurança da vacina da Moderna. Esta decisão abre caminho à autorização para que seja distribuída.A aprovação final pode acontecer ainda antes do fim desta semana, antecipa o Washington Post O processo que se está agora a verificar-se com a vacina da Moderna foi exatamente o mesmo com a vacina da Pfizer-BioNTech, aprovada na semana passada e já administrada na segunda-feira a profissionais de saúde. Na terça-feira passada, a FDA deu um parecer positivo à revisão científica que foi feita da eficácia e segurança da vacina, na quinta-feira um painel de especialistas independentes aprovou esse parecer e, na sexta-feira a FDA deu luz verde à distribuição da vacina.Com o calendário a coincidir no dia do parecer positivo, tudo aponta que até sexta-feira a vacina da Moderna possa estar aprovada para distribuição. A vacina da Moderna, tal como a da Pfizer, precisa de duas doses para ser eficaz.