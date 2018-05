Um tribunal de Melbourne decidiu que vai avançar com o julgamento do tesoureiro do Vaticano. O tribunal considera que existem provas suficientes para julgar o cardeal George Pell por agressão sexual.Em Junho do ano passado, o cardeal foi formalmente acusado de crimes de agressão sexual, que terão sido cometidos há vários anos e que George Pell desmente.Quase um ano depois, o tribunal decide agora que o tesoureiro do Vaticano deve ser julgado pelo crime de agressão sexual e rejeitou pelo menos 15 outras acusações apresentadas contra Pell.Nomeado arcebispo de Melbourne em 1996 e de Sydney em 2001, George Pell foi escolhido em 2014 pelo papa Francisco para tornar mais transparentes as finanças do Vaticano.