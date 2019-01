Augusto Santos Silva apontou para o dia 29 de março deste ano como data-chave para cidadãos portugueses obterem residência no Reino Unido caso as negociações falhem. Período é quase dois anos mais curto ao anteriormente previsto.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, salvaguardou esta sexta-feira os direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido. A garantia foi dada em Lisboa, na apresentação do plano de contingência no caso do acordo sobre o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido ser chumbado no parlamento britânico, na votação marcada para a próxima terça-feira.

Em declarações aos jornalistas, Santos Silva assegurou que os cidadãos britânicos residentes no em Portugal irão manter os direitos de que já gozam no nosso país, esperando que os britânicos façam o mesmo em relação aos cidadãos portugueses, como já foi prometido.

"Se não houver acordo, a data-chave é 29 março, a partir da qual o Reino Unido se tornará um país terceiro", explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Este período é quase dois anos mais curto ao anteriormente previsto para obter residência em ambos os casos.

Nos termos do acordo negociado pelo Reino Unido com a União Europeia, os cidadãos portugueses podiam pedir o estatuto de residente desde que entrassem no país até ao fim do período de transição, 31 de dezembro de 2020. Na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, o parlamento britânico irá votar o acordo que foi negociado pelo governo de Theresa May e pela União Europeia.