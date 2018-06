O Canadá legalizou esta terça-feira o consumo recreativo de canábis, tornando-se no segundo país, depois do Uruguai, a criar um mercado legal da droga para fins terapêuticos. O senado canadiano aprovou a revogação da proibição do uso recreativo da substância que vigorava desde 1923 com 52 votos a favor e 29 contra. O objectivo da medida será reduzir o crime associado ao tráfico.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, fizera desta causa um dos seus porta-estandartes eleitorais mas enfrentou uma forte resistência na tentativa de avançar com a lei. Em reacção à legalização do consumo da substância, Trudeau anunciou a "promessa cumprida". "É muito fácil para os nossos filhos obter marijuana e para os criminosos colherem os lucros. Hoje, mudámos isso", anunciou em publicação na rede social Twitter.









Trudeau espera que a lei passe a estar em vigor já a partir do dia 1 de Julho, dia nacional do país, mas a expectativa é de que a norma só esteja activa em Setembro, para que sejam criadas regulamentações do comércio.

Com esta medida, o governo canadiano prevê uma receita de cerca de 300 milhões de dólares (quase 200 milhões de euros) em impostos na venda da canábis, uma receita dividida entre governos federais e provinciais. O estado federal tem o poder de administrar e regular produtores de canábis, competindo a cada uma das dez províncias canadianas decidir como vender e distribuir a substância.

A aprovação permite agora que maiores de idade tenham na sua posse canábis até um limite de 30 gramas, sendo que os derivados comestíveis da substância estão, por enquanto, a aguardar regulamentação própria. No entanto, quem for apanhado a vender canábis a menores pode enfrentar penas de prisão até 14 anos, havendo também fortes restrições quanto à publicidade, tal como no caso do tabaco.

Mas ainda está muito por fazer quanto a esta matéria: falta regulação para a fiscalização do cultivo individualizado – ainda proibido – e também o Código da Estrada será alterado para comportar medidas de prevenção acerca da condução sob o efeito da canábis.

Apesar de relatórios comprovarem a ameaça da substância na segurança rodoviária, países como o Reino Unido, a Irlanda ou a Noruega adoptaram medidas de isenção de condução para pessoas sob influência da droga. Está ainda por decidir no Canadá a amnistia em crimes cometidos e sofrido depois do consumo de canábis.

Em Portugal, foi aprovado no Parlamento, a 15 de Junho, a utilização de canábis para fins medicinais. A medida obteve uma votação favorável por parte de todos os partidos, à excepção da do CDS-PP, que se absteve.