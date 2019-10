Manifestantes pró-clima param comboio elétrico

Esta quinta-feira de manhã vários ativistas do movimento pró-clima Extinction Rebellion (XR) geraram o caos no metro de Londres, subindo para o topo das carruagens e paralisando a circulação em pelo menos três estações da cidade. A situação ficou resolvida em Canning Town, onde os passageiros resolveram o problema pelas próprias mãos.

"Os manifestantes obstruíram perigosamente os serviços ao treparem e agarrarem-se aos comboios", explicou fonte da British Transport Police ao Telegraph. Oito pessoas foram detidas.



Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram como os passageiros de Canning Town começaram a atirar objetos aos manifestantes. Chegaram a arrastar um homem pelos pés desde a parte de cima do comboio até ao chão. Os funcionários do metro foram obrigados a intervir para socorrer o manifestante.





Commuters now physically dragging protestors from the roof of the train. @itvlondon pic.twitter.com/gDkXfJNxmL — Holly Collins (@HollyJoCollins) 17 de outubro de 2019







"Vocês são mesmo estúpidos, estão a parar um comboio elétrico!"

Espalhados pelo Twitter estão vários vídeos onde se ouvem passageiros afetados pelo protesto a gritar: "Vocês são mesmo estúpidos, estão a parar um comboio elétrico! É elétrico! Está a ajudar o ambiente".





"It’s an electric train though!"



Passengers take issue #ExtinctionRebellion activists who blocked the DLR pic.twitter.com/v6A2gILS1j — Damien Gayle (@damiengayle) 17 de outubro de 2019







Entre os manifestantes estava Phil Kingston, de 83 anos. "Também estou muito preocupado com o que está a acontecer nas zonas mais pobres do mundo que são as que estão a ser mais afetadas pelo colapso do clima. Sou cristão e chateia-me muito que a criação de Deus esteja a ser destruída desta forma em todo o mundo".



"I’m a Christian and it really upsets me to see God’s creation being wrecked."#ExtinctionRebellion @CClimateAction activist Phil Kingston, 83, who has superglued himself to the DLR at Shadwell. This will be his 13th arrest pic.twitter.com/oH57nwAoud — Damien Gayle (@damiengayle) October 17, 2019

Em comunicado, o mayor de Londres condenou os protestos e apelou ao pacifismo e cumprimento da lei em futuras manifestações. "Esta ação ilegal é extremamente perigosa, contraproducente e está a causar perturbações inaceitáveis para os londrinos que se deslocam de transportes públicos para o trabalho", disse Sadiq Khan.



Os manifestantes foram amplamente criticados por afetarem a classe trabalhadora que apenas tentava chegar ao local de trabalho.