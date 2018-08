John McCain passou o último ano a planear, com a sua família o funeral. Uma das exigências do ex-candidato presidencial era que o actual presidente, Donald Trump, não estivesse presente.A cerimónia fúnebre vai realizar-se na Catedral Nacional, em Washington, na quarta-feira, 29 de Agosto, dia do aniversário de McCain, com o vice-presidente Mike Pence a representar a Administração Trump no funeral do ex-senador.Durante a administração Trump, McCain foi bastante crítico do presidente republicano. Daí não ter querido a presença de Trump no seu funeral, mesmo que adversários políticos como Obama e Bush marquem presença.Barack Obama derrotou McCain nas presidenciais de 2008, quando o veterano foi escolhido como o candidato republicano para as eleições. Já George W. Bush foi seu adversário nas primárias republicanas de 2000, que valeriam o primeiro mandato ao texano. Ambos irão discursar na Catedral Nacional em Washington.Joe Biden, vice-presidente de Obama e amigo pessoal de McCain, falará numa cerimónia fúnebre privada no Arizona.Antes da cerimónia fúnebre, o corpo será velado em dois locais: no Capitólio estadual em Phoenix, no Arizona, e depois no Capitólio, em Washington.O corpo irá depois para a Academia Naval dos Estados Unidos, em Annapolis, no estado de Maryland, onde o senador será sepultado junto do seu melhor amigo nos tempos da Academia Naval, o almirante Chuck Larson.O próprio McCain revelou, também em 2017, como gostaria de ser lembrado após a morte: "Ele serviu o País, nem sempre de forma correcta".