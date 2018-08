Num restaurante em Jacksonville, na Florida, um homem de 24 anos disparou vários tiros. Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas, nove com ferimentos de bala. David Katz, que segundo a polícia estava inscrito para participar num torneio de videojogos que decorria naquele centro comercial, pôs fim à própria vida com um tiro.Em conferência de imprensa, o xerife Mike Williams afirmou que o atirador "estava na cidade para participar no torneio de videojogos" e que "terá passado a noite anterior na cidade, provavelmente num hotel". As autoridades "desconhecem as motivações" de Katz e não é ainda certo se conhecia ou não as vítimas. O FBI está a ajudar na investigação.Williams revelou que a polícia localizou o carro que o atirador utilizou como meio de transporte de Baltimore até Jacksonville. O vídeo do momento em que aconteceu o tiroteio foi partilhado nas redes sociais - já que estava a ser transmitido em streaming.