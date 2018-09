No aeroporto de Perpignan, no sul de França, 147 pessoas foram retidas esta quarta-feira após a suspeita de uma criança estar infectada com cólera. A criança chegou num avião proveniente de Orão, na Argélia, avançou a France-Presse.











"Uma criança suspeita de ter cólera vai ser transportada para o hospital para exames, assim como a sua mãe e as pessoas que viajavam com ela", afirmou fonte dos bombeiros. Os passageiros e a tripulação, da empresa ASL Airlines France, estão "a ser retirados" após terem ficado retidos a bordo durante pouco mais de uma hora.