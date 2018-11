Primeira-ministra britânica reuniu esta quarta-feira, em Bruxelas, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que regressa a Bruxelas, no sábado, para prosseguir as conversações sobre o 'Brexit', na véspera de um Conselho Europeu extraordinário para adoptar o acordo preliminar sobre a saída do Reino Unido.



"Voltarei no sábado [a Bruxelas] para novas reuniões (...) para debater como podemos garantir a conclusão deste processo", disse Theresa May aos jornalistas britânicos, à saída de uma reunião esta quarta-feira, em Bruxelas, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



Falando à imprensa britânica, May disse que teve "uma muito boa reunião". "Fizemos mais progressos e, como resultado, demos suficientes indicações aos nossos negociadores para que, espero, sejam capazes de resolver os problemas que continuam sobre a mesa", adiantou.



May assegurou que o trabalho das equipas dos dois lados começará de forma "imediata" para fechar os detalhes do acordo de saída do Reino Unido da UE e do documento complementar que inclui as bases da futura relação comercial.