Brexit: Negociador da UE ainda acredita em acordo esta semana

Michel Barnier disse esta terça-feira no Luxemburgo que ainda é possível alcançar esta semana um entendimento com o Reino Unido para que aconteça um Brexit ordenado.

Barnier, que tem sempre produzido declarações pessimistas sobre a evolução das negociações, afirmou que "mesmo que alcançar um acordo seja cada vez mais difícil, ainda é possível que tal aconteça esta semana".

Para tal, disse o negociador da União Europeia, Londres tem de "transformar as boas intenções numa lei".

Barnier repetiu que "alcançar um acordo ainda é possível" e alertou que "qualquer que seja o acordo tem que ser bom para todos na União Europeia e no Reino Unido".

A curta declaração de Barnier foi o suficiente para animar os mercados, já que as negociações que decorreram no fim de semana não foram produtivas.

As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia terão agora de acelerar, para que seja possível chegar a um entendimento até à próxima quinta-feira, dia em que se dá início à cimeira europeia. Um acordo entre as partes teria de ser aprovado pelos líderes europeus nesse encontro e depois ratificado pelo parlamento britânico no dia 19 de outubro.

Se assim for, o Reino Unido deixará o bloco a 31 de outubro com medidas para minimizar as perturbações decorrentes do divórcio. Se não for alcançado um acordo, o Reino Unido enfrenta, pelo contrário, um futuro mais incerto – o parlamento dará início a uma batalha para adiar o Brexit, enquanto Johnson pressionará por uma saída sem acordo no final do mês.