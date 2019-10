Reino Unido confirma: Se não houver acordo até dia 19. Boris pede adiamento

O ministro para o Brexit, Stephen Barclay, confirmou esta quarta-feira que, se o Reino Unido e a União Europeia não chegarem a acordo até ao dia 19 de outubro, o Governo liderado por Boris Johnson irá pedir um adiamento da saída da União Europeia As negociações para o acordo que estabelece os trâmites no qual o Reino Unido irá sair da União Europeia continuam, com apenas três dias até este limite, imposto pelo Parlamento ao Governo. Esta lei, que impõe um adiamento de três meses se o acordo não foi atingido até ao próximo domingo, foi aprovada no mês apassado, tendo sido uma das grandes derrotas de Johnson Esta era uma carta que Boris Johnson nunca quis escrever, uma vez que o líder do país sempre defendeu que o Brexit deveria dar-se no dia 31 de outubro, com ou sem acordo.Já na manhã desta quarta-feira, o primeiro-ministro irlandês , Leo Varadkar, afirmou que "há muitos assuntos que têm de ser resolvidos" antes de um acordo ser firmado. "Acho que estamos a fazer progressos, mas ainda há coisas a resolver e espero que fiquem resolvidas hoje." Várias fontes já tinham avançado à Reuters que as conversações tinham atingido um impasse devido à fronteira com a Irlanda.