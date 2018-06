O número de britânicos que obteve a nacionalidade de outro país da União Europeia (UE) tem disparado desde o referendo que ditou a saída do Reino Unido do espaço comunitário, noticia hoje a BBC.Em 2017, 12.994 cidadãos britânicos obtiveram a nacionalidade de outro país da UE, segundo dados coligidos pela estação pública britânica, referentes a 17 países do espaço comunitário (que representam três quartos dos pedidos).Este número, se comparado com o total de 2015, ano anterior ao da realização do referendo, é sete vezes superior.