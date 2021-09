Brasil. O dia da independência que é um teste para Bolsonaro

"Essas uma ou duas pessoas precisam entender o seu lugar. Nas ruas, na próxima terça-feira, será um ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade e entendam que vocês dois estão no caminho errado, porque sempre há tempo de se redimir." As palavras são do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e foram proferidas a 3 de setembro. Já a terça-feira a que o presidente se referia é o dia de hoje, 7 de setembro, quando se assinala a independência do país face a Portugal, e quando são esperadas manifestações de apoio a Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal. Os receios levaram a um reforço de segurança no Congresso brasileiro e no Tribunal.



Jair Bolsonaro mencionou ainda duas pessoas, sem as identificar. Porém, a imprensa brasileira sustenta que se tratam de Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, ministros e juristas no Supremo Tribunal Federal que são alvos frequentes das críticas do presidente brasileiro. Porquê? Investigam Bolsonaro no inquérito das fake news, que surgiu depois das alegações do presidente brasileiro sobre o sistema eleitoral brasileiro, lançando as dúvidas acerca do voto eletrónico. Em resposta, Bolsonaro pediu o impeachment de Moraes. A proposta não passou pelo crivo do Senado.



"Após o 7 de setembro, que ficará para todos nós com essa demonstração gigante de patriotismo visto em todos os cantos do nosso Brasil, duvido que aqueles um ou dois que ousam nos desafiar, desafiar a Constituição, desrespeitar povo brasileiro, saberão voltar para o seu lugar. Quem dá o ultimato não sou eu, é o povo brasileiro", defendeu Bolsonaro.