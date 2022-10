Lula e Bolsonaro trocam ataques no último debate antes das eleições

O último debate entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, que antecede as eleições de domingo, dia 30, foi marcado pelos ataques entre os adversários. De acordo com as sondagens, o ex-presidente trabalhista tem um pequeno avanço relativamente ao seu oponente do Partido Liberal. Contudo, na primeira volta, Jair Bolsonaro saiu-se melhor do que as sondagens previam: Lula da Silva venceu, mas por cinco pontos percentuais.