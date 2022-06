Vários deputados do Partido Conservador expressaram as suas preocupações em relação à perda de autoridade de Boris Johnson, devido ao escândalo Partygate.

Partygate. Boris Johnson pode cair com moção de censura

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai enfrentar esta segunda-feira uma moção de censura, depois de um número crescente de membros do seu Partido Consevador ter questionado a autoridade do líder, devido ao caso Partygate.