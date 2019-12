O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi festejar a sua vitória esmagadora nas eleições do Reino Unido a uma festa de aniversário de um antigo espião russo. Acompanhado pela sua namorada, Carrie Symonds, Johnson apareceu no evento, em Londres, organizado por Alexander Lebedev, ex-agente do KGB, e pelo seu filho, Evgeny – proprietários do tabloide inglês Evening Standard, conhecido apoiante do primeiro-ministro desde a sucessão a Theresa May no Partido Conservador e no nº10 da Downing Street.

De acordo com o The Guardian, entre os convidados para a festa que aconteceu na mansão dos Lebedev, avaliada em sete milhões de euros, estavam outras figuras políticas de topo, como o antigo primeiro-ministro David Cameron e a sua mulher, Samantha, e o ex-ministro das Finanças de Cameron, George Osbourne – atual editor do Evening Standard.

Durante a campanha eleitoral, Boris Johnson recusou-se a divulgar um relatório que investigava a influência russa na política do Reino Unido e a maneira como um foi construído um poderoso lóbi no país através de extensas ligações diplomáticas. O documento foi redigido na legislatura anterior mas não foi ainda revelado.

Como agente do KGB, Lebedev esteve na embaixada de Londres durante os anos 80 a trabalhar para Moscovo, continuando ainda ao serviço do seu sucessor, o Serviço de Inteligência Estrangeiro, até 1992. Depois disso, o ex-espião trocou os serviços secretos pelos serviços bancários, comprando em 2009 uma participação maioritária do Evening Standard.