Em relação às últimas eleições, realizadas em 2017, o Partido Conservador conseguiu mais 47 deputados e 1% dos votos, enquanto o líder da oposição, o Partido Trabalhista conseguiu 203 deputados, perdendo 59 deputados e 8% dos votos em relação há dois anos.

O líder, Jeremy Corbyn, admitiu que a derrota é "muito dececionante" e anunciou que pretende renunciar às funções, após conduzir um "processo de reflexão sobre este resultado e sobre as políticas que vai manter no futuro".

It was a very disappointing night.



But I'm proud that we took our message of hope, unity and justice to every part of this country. pic.twitter.com/GohzcCfWkM — Jeremy Corbyn | Vote today (@jeremycorbyn) December 13, 2019

No primeiro discurso após o fecho da contagem dos votos, o líder dos conservadores Boris Johnson afirmou que "depois de três anos e meio de discussão, quero que todos se unam e que deixem que a renovação e a cicatrização comece."O conservador falou não só para os que votaram nele, afirmando que "iremos trabalhar a toda a hora para fazer jus á confiança depositada", mas também para os que não votaram em si e que estavam pela permanência do Reino Unido na União Europeia: "Quero que saibam que somos uma única nação e nunca ignoraremos os vossos sentimentos positivos. Temos uma ligação com a União Europeia e vamos renovar essa ligação com a construção de uma nova parceria.""Depois de cinco semanas de campanha eleitoral, precisamos de um intervalo do Brexit. Apelo a todos os britânicos que se concentrem nesta quadra natalícia de crescimento e esperança", continuou Johnson, considerando como principais prioridades do seu próximo Governo o serviço nacional de saúde, a educação e as infraestruturas. "Vamos unir-nos e elevar a fasquia, cumprindo as oportunidades de toda a nação."Já antes de serem conhecidos os resultados finais da votação, mas com a vitória esmagadora já assegurada, Boris Johnson assegurou que o 'Brexit' vai para a frente a 31 de janeiro. "Vou pôr fim a este absurdo e vamos consegui-lo até 31 de janeiro", assegurou Johnson aos seus apoiantes, após o Partido Conservador ter garantido a maioria absoluta."É agora uma decisão irrefutável, indiscutível e irresistível do povo britânico", que "põe fim à miserável ameaça de outro referendo", declarou. Após o anúncio da reeleição, Boris já havia anunciado que o objetivo não era só "fazer o Brexit" mas também "unir o país". "Parece que ao Governo Conservador foi outorgado um novo e poderoso mandato para a fazer o Brexit, e não só fazer o Brexit mas para unir o país, levá-lo para a frente e focar nas prioridades do país", afirmou na circunscrição de Uxbridge and South Ruisli, onde era candidato.(com Lusa)