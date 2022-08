Coração de D. Pedro IV já chegou ao Brasil e será recebido por Bolsonaro

O órgão do monarca vai ser acolhido com honras militares e salva de tiros, antes de seguir para uma exposição aberta ao público até ao dia 7 de setembro.

O coração de D. Pedro IV chegou ao Brasil, esta segunda-feira, e estará em exposição nas comemorações da independência do país nas próximas três semanas. O órgão do monarca, que há 200 anos declarou a independência do país, estava guardado numa urna com formol, na cidade do Porto.