Bolsonaro indiciado pelo Senado de crimes contra a Humanidade. E agora?

Presidente brasileiro é indiciado de vários crimes relacionados com a gestão da pandemia de covid-19, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Caíram indícios por homicídio e genocídio.

Os senadores brasileiros que investigam a gestão da pandemia de covid-19 no Brasil deixaram cair a recomendação de acusar Jair Bolsonaro de genocídio e homicídio. Em vez disso, o relatório da comissão de inquérito incluirá a acusação de "crimes contra a Humanidade", entre outros.



Os senadores encontraram-se esta terça-feira para discutir o relatório redigido pelo senador Renan Calheiros, da oposição, e concordaram em remover as acusações de homicídio e genocídio devido ao que um senador chamou "razões técnicas". O rascunho de relatório ainda terá que passar por uma votação na Comissão do Senado, e pode ser vetado e alterado.



"As decisões foram técnicas, não políticas", explicou à Reuters o senador Humberto Costa, da oposição. "Não podemos correr o risco de o relatório ser rejeitado por um juiz porque a caracterização dos crimes não foi precisa."