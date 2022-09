Bloco de direita (que inclui direita radical) vai formar govenro na Suécia

O bloco de direita na Suécia venceu as eleições e o líder conservador Ulf Kristersson prometeu que consigo a ordem seria restaurada no país. A atual primeira-ministra, a social-democrata Magdalena Andersson, demitiu-se esta quarta depois de serem conhecidos os resultados finais da eleição. Um bloco composto pela direita e a extrema-direita venceu por uma estreita margem as renhidas eleições legislativas de domingo na Suécia.