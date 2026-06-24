Bill Gates afirmou no Congresso nunca ter tido uma DST apesar de Epstein o insinuar

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O cofundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou durante o seu depoimento no Congresso dos EUA que nunca teve qualquer doença sexualmente transmissível, tal como tinha insinuado o agressor sexual Jeffrey Epstein, segundo consta da transcrição divulgada esta terça-feira.



Bill Gates, cofundador da Microsoft AP

"Nunca tive uma doença sexualmente transmissível (DST), nunca descrevi o meu pénis ao Dr. Nikolic", respondeu Gates às perguntas dos congressistas sobre o conteúdo de alguns e-mails de 2013 atribuídos a Epstein e mencionados nos autos judiciais, nos quais se faz alusão a Gates e se sugere que ele tinha uma infeção de transmissão sexual e que tentava escondê-la da sua esposa, Melinda French Gates.

"Afirmei que talvez tenha manifestado alguma preocupação sobre se teria uma (...) mas nunca dei medicamentos a ninguém às escondidas", disse.

Quando questionado sobre se considerou administrar antibióticos às escondidas àquela que era então a sua esposa, o cofundador da Microsoft assegurou que não o fez.

Gates compareceu perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos no dia 10 de junho e, até agora, tinha-se sabido que declarou nunca ter tido indícios das atividades criminosas de Epstein e reconheceu estar arrependido de se ter relacionado com este agressor sexual.

"Nunca devia ter-me encontrado com Epstein, para começar, à luz do que sei agora, compreendo que, mesmo que tivesse conseguido os novos doadores que ele prometeu, isso não teria justificado a minha associação com ele", declarou Gates, de acordo com um testemunho publicado no seu 'site'.

Gates insistiu então que nunca testemunhou nem teve qualquer indício de que "Epstein estivesse envolvido em atividades criminosas contínuas".