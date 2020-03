Biden vence primárias democratas na Carolina do Sul

O ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden venceu as primárias democratas da Carolina do Sul no sábado, acabando com uma série de vitórias do senador Bernie Sanders, num dia marcado pela desistência do bilionário Tom Steyer.

A vitória de Biden ocorreu num momento crucial para a sua candidatura à Casa Branca, ao recuperar dos maus resultados nas primárias do Iowa, New Hampshire e Nevada e agora que a corrida avança para a "Super Terça-Feira", quando são chamados a pronunciar-se 14 estados no início da próxima semana.

"Estamos verdadeiramente vivos", declarou Biden no comício pós-eleitoral. "Para todos vocês que foram derrubados, deixados de fora e para trás - esta é a vossa campanha", acrescentou.

Sanders reivindicou o segundo lugar e parabenizou Biden pela sua primeira vitória, sublinhando que o resultado deste sábado não era motivo de preocupação para os seus apoiantes.

"Hoje à noite, não vencemos na Carolina do Sul. Essa não será a única derrota. Há muitos estados neste país. Ninguém vence todos eles", afirmou perante uma multidão na Virgínia, um dos 14 estados que votam na próxima semana.

O ativista bilionário Tom Steyer, depois de gastar milhões em anúncios televisivos na Carolina do Sul - mais do que todos os seus rivais juntos - não resistiu a um novo desaire eleitoral e anunciou a sua desistência na corrida à Casa Branca.

Sete candidatos democratas mantêm-se na luta para assegurar a nomeação democrata e defrontarem em novembro o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A primária da Carolina do Sul foi o primeiro grande teste aos candidatos perante os eleitores negros. E, embora o estado tenha dado uma vitória a Biden quando este mais precisava, o 'ex-vice' de Barak Obama ainda tem de provar que possui os recursos financeiros e logísticos para expandir drasticamente a sua campanha nas próximas 72 horas.

Mesmo antes de ter sido declarada a vitória de Biden, o candidato e bilionário Mike Bloomberg anunciou um discurso de três minutos no horário nobre da noite de domingo em duas redes de televisão, sem indicar quanto pagou, o que é inédito nas últimas décadas.

Pete Buttigieg, Elisabeth Warren e Amy Klobuchar já tinham prometido continuar na corrida, independentemente dos resultados deste sábado.