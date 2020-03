Biden ganha primárias democratas no estado do Texas

O candidato à nomeação democrata para as eleições presidenciais norte-americanas Joe Biden venceu as primárias no estado do Texas, na chamada "super terça-feira", noticiou hoje a agência EFE.

Biden ganhou assim pelo menos nove estados, enquanto o segundo candidato democrata com melhor resultado foi o senador do Vermont Bernie Sanders, que conquistou quatro estados, incluindo a Califórnia.

Com 89% dos votos contados, o também ex-vice-Presidente dos Estados Unidos tem 33,3% dos votos contra 29,3% de Sanders, no Texas, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

O Texas é o segundo maior estado do país e nesta "super terça-feira" distribuiu 228 delegados, logo atrás dos 415 da Califórnia.

O 14.º estado a ir a votos na terça-feira, o Maine, ainda se encontra sem vencedor, mas as projeções apontam para a vitória de Biden.

Numa altura em que se desconhece ainda a distribuição exata dos delegados, estes resultados consolidam a luta entre os dois que representam a ala do Partido Democrata mais moderada (Joe Biden) e a progressista (Bernie Sanders).

A chamada "super terça-feira" é uma megajornada eleitoral para eleger mais de um terço dos 3.979 delegados, que vão escolher o candidato democrata às eleições presidenciais de 03 de novembro.

Biden, cuja campanha era vista como estando quase morta há apenas uma semana, ressurgiu no sábado com uma grande vitória na Carolina do Sul e agora venceu Sanders nos seguintes estados: Alabama, Oklahoma, Tennessee, Virgínia, Carolina do Norte, Arkansas, Minnesota, Massachusetts e Texas.

Já Bernie Sanders ganhou nos estados do Colorado, Utah, Vermont e Califórnia, sendo considerado o 'grande prémio' das primárias do Partido Democrata, por ser o mais populoso do país e que distribui 415 delegados para a convenção democrata, de acordo com os mesmos dados.

Nas últimas 48 horas, alguns dos principais nomes à nomeação democrata, como Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O'Rourke, abandonaram a corrida e declararam apoiar Joe Biden.

À parte de Biden e Sanders, a "super terça-feira" foi dececionante para os outros três democratas ainda na corrida: a senadora Elizabeth Warren, o bilionário Michael Bloomberg e o congressista Tulsi Gabbard.

Warren obteve resultados bastante discretos na maioria dos 14 estados, incluindo no Massachusetts, que representa no Senado, e onde ficou atrás de Biden e Sanders com 20% dos votos.

Além dos resultados fracos nos quatros estados que foram a votos antes da "super terça-feira", a senadora nunca terminou acima do terceiro lugar. Os resultados de terça-feira podem acelerar a saída de Warren da corrida, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Também o bilionário Michael Bloomberg, que só na "super terça-feira" entrou na corrida à nomeação democrata, obteve resultados muito abaixo das expectativas, depois de ter gastado mais de 500 milhões de dólares (448 milhões de euros) na campanha.

A AP adiantou que Mike Bloomberg vai reavaliar hoje se permanece na corrida democrata à Casa Branca.

Por seu lado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou, sem surpresas, a "super terça-feira" do Partido Republicano.