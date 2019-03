Gigante brasileira do setor mineiro anunciou que uma das suas barragens está em risco iminente de rotura e que a população já recebeu ordens para abandonar a zona.

A gigante brasileira do setor mineiro Vale anunciou este sábado que uma das suas barragens, no estado de Minas Gerais, está em risco iminente de rotura e que a população já recebeu ordens para abandonar a zona.



Na sexta-feira, a empresa elevou o nível de risco da barragem de resíduos de mineração da cidade de Barão de Cocais para três, o mais alto.



De acordo com a secretaria brasileira de Minas e Energia, o nível três significa que a rotura está "iminente ou em curso".



As autoridades daquele estado já tinham dado ordem à população para sair em fevereiro, quando a Vale elevou o nível de risco para dois, segundo a porta-voz da empresa Cinthia Saito.



A mesma responsável disse que não sabia quantas pessoas cumpriram a ordem.



O coronel Flávio Godinho, do departamento estatal de defesa civil, declarou aos jornalistas que as autoridades estão a estudar a estrutura da Barão de Cocais para rever o plano de contingência e que "qualquer atividade poderia desencadear a rotura".



A notícia surge cerca de dois meses depois de uma outra barragem da Vale, na cidade vizinha de Brumadinho ter colapsado, libertando uma onde de lama tóxica que contaminou os rios e terão provocado a morte de cerca de 300 pessoas.



O tipo de estrutura usado para conter os resíduos mineiros em Brumadinho era idêntico ao de Barão de Cocais, que fica a 150 quilómetros de distância.



As autoridades federais proibiram este tipo de construção no mês passado e deram 90 dias às empresas para apresentarem planos de substituição das barragens num prazo de três anos.



A Vale afirmou, num comunicado, que já estava a substituir dez barragens.