Ayman Al-Zawahiri, a sombra de Bin Laden

"As fotografias de infância de Ayman mostram-no com uma cara arredondada, um olhar desconfiado e uma boca séria e sem sorriso. Era um rato de biblioteca e odiava desportos de contacto – considerava-os ‘desumanos’, segundo o seu tio Mahfouz. Era devoto desde cedo e ia frequentemente às orações da mesquita Hussein Sidki." É assim que Lawrence Wright, um dos jornalistas que investigou mais a fundo a história da Al Qaeda, descreve Ayman al-Zawahiri em criança no livro A Torre do Desassossego.



Desde cedo que Zawahiri – que viria a tornar-se o segundo homem mais importante da organização terrorista e o sucessor de Bin Laden após a morte deste – evidenciava o seu fervor religioso e a sua disposição austera. A vida confirmaria esses traços de personalidade repetidamente.



Com 15 anos, o adolescente Zawahiri já estava a criar uma célula clandestina da Irmandade Muçulmana na sua escola, no Cairo. Em poucos anos, encabeçaria uma das correntes mais violentas dentro do grupo, que rejeitava a "velha guarda" e defendia uma mudança radical de regime no Egito, que abrisse caminho a um regime islâmico. Aos 20, Zawahiri e os companheiros – que entretanto fundaram um grupo que intitularam de al-Jihad – seriam presos pelo Presidente Hosni Mubarak, acusados de terem participado no assassinato do antecessor, Anwar Sadat.