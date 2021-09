11 de Setembro: O dia que ainda não acabou

Na manhã de 11 de Setembro de 2001, os nova-iorquinos preparavam-se para mais um dia de trabalho. Mas essa normalidade foi abalada por uma violenta explosão, quando o voo 11 da American Airlines embateu na Torre Norte do World Trade Center (WTC). Eram 8h46m. Ninguém sabia o que estava a acontecer.



William Rodriguez

Funcionário de limpeza no WTC

Era uma terça-feira e estava um dia lindo. Tão bonito que a primeira coisa que disse foi "não vou trabalhar hoje, vou ficar em casa e pôr um dia de baixa". Liguei ao meu supervisor e disse-lhe que não ia. Ele implorou-me que fosse porque eu era o encarregado das escadas, mais ninguém podia fazer o meu trabalho. Acabei por ir e quando cheguei ao WTC, às 8h30m, fui direito ao gabinete da American Building Maintenance, a empresa para a qual trabalhava, no nível B1. O WTC tinha seis níveis de cave. B1, B2, até ao B6.



Anne Marie Principe

Ativista, sobrevivente do 11/9

Tinha uma agência de modelos e gostava de ir cedo, antes do pulsar da cidade, tomar uma chávena de chá, sentar-me. Tinha clientes no estrangeiro e por isso ia fazer as minhas chamadas para a Europa. Estava um dia lindo e levei o meu tempo a caminhar.