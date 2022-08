A informação é avançada pela Associated Press. Ayman Al-Zawahiri terá morrido na sequência de um ataque com drone em Cabul.

EUA mataram líder da Al-Qaeda no Afeganistão



Os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, numa ação militar no Afeganistão durante o fim de semana. É a primeira operação a ocorrer no país desde que as tropas norte-americanas o abandonaram em 2021.