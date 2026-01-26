Avião particular com oito pessoas a bordo cai em aeroporto do nordeste dos EUA

Acidente ocorreu numa altura em que uma forte nevasca atingiu o nordeste do país.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Um avião particular com oito pessoas a bordo caiu quando levantava voo em Bangor, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, de acordo com o Aeroporto Internacional de Bangor.



Acidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine AP

"Por favor, evitem o aeroporto. A pista está fechada. Um incidente está a ser investigado nas instalações. Equipas de emergência estão no local a avaliar a situação", disse a infraestrutura aeroportuária, num comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com a emissora norte-americana CNN, tratava-se de um jato executivo Bombardier Challenger 650, e a gravidade do acidente ainda é desconhecida.

Registos federais mostram que a aeronave encontra-se em nome de uma sociedade de responsabilidade limitada com sede em Houston, no estado do Texas (sul).

O acidente ocorreu numa altura em que uma forte nevasca atingiu o nordeste dos Estados Unidos.