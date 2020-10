Autoridades mexicanas retiram estátua de Colombo de avenida da capital

Uma estátua do explorador Cristóvão Colombo foi retirada no sábado de uma grande avenida no México pelas autoridades, depois de militantes terem anunciado a intenção de a derrubar, numa manifestação prevista na segunda-feira.

Na segunda-feira é assinalada a chegada de Colombo à América, em 1492.

A estátua do navegador genovês foi desmontada e retirada de uma zona turística da capital mexicana, anunciou o Ministério da Cultura, em comunicado.

Depois de ser retirado, a pedido do governo da Cidade do México, o monumento vai ser submetido "a eventuais trabalhos de restauração", a serem realizados pelo Instituto de Antropologia e de História (INAH) mexicano. Também quatro estátuas de frades franciscos, incluindo o espanhol Bartolomeu de las Casas, foram retiradas para restauração.

Conhecido como o explorador que descobriu a América, Colombo é agora associado, por diferentes movimentos, às agressões cometidas pelos conquistadores europeus contra os ameríndios.

Em 2021, o México comemora os 200 anos da independência e os 500 da invasão europeia e a queda de Tenochtitlan, antigo nome do país sob domínio azteca.

No início deste mês, o Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, exigiu numa carta que o Vaticano, e também a coroa e o Governo espanhóis, apresentem desculpas aos povos índigenas pelas "vergonhosas atrocidades" cometidas durante a conquista espanhola, em 1521.