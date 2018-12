A presidente de câmara socialista de Paris, Anne Hidalgo, lamentou "as cenas de caos" na capital francesa deste sábado e os "danos incomensuráveis" para a economia e a imagem da cidade, depois dos protestos do movimento "coletes amarelos".

"Ao lado dos parisienses que viveram ao longo do dia estas cenas de caos", escreveu a autarca num 'tweet', na rede social Twitter.

"Dezenas de comerciantes foram vítimas de desordeiros em muitos bairros... Mais uma vez... É deplorável", afirmou.





Ce soir, aux côtés des Parisiennes et des Parisiens qui ont vécu tout au long de cette journée des scènes de chaos. Des dizaines de commerçants ont été victimes des casseurs, dans de nombreux quartiers. Une fois encore... C'est déplorable. #8decembre pic.twitter.com/YI6gY9cdzh

Num outro ‘tweet’ acrescentou: "Centenas de lojas e instalações públicas foram impedidas de abrir, a degradação em muitos distritos, uma vida cultural e económica paralisada, uma imagem internacional para restaurar: os danos são incomensuráveis. É inimaginável que revivamos isto".

Anne Hidalgo agradeceu às forças de ordem, "que asseguraram a segurança dos parisienses e dos manifestantes" em condições difíceis.

Os confrontos com a polícia ocorreram em várias partes da capital, nomeadamente nos Campos Elísios e na praça da República.

No início da noite, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, pediu a manutenção da "vigilância" em Paris e em algumas cidades do interior.

Os protestos dos "coletes amarelos" reuniram hoje 125.000 pessoas em toda a França, dos quais 10.000 em Paris, e as autoridades fizeram 1.385 detenções, de acordo com o ministro do Interior.

Ainda segundo o ministro do Interior, 135 pessoas ficaram feridas nos protestos, incluindo 17 polícias.