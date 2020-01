As autoridades australianas detiveram nos últimos meses mais de 180 pessoas por suspeitas de fogo florestal em Nova Gales do Sul, Queensland, Vitória, Austrália do Sul e Tasmânia, revelam os meios de comunicação locais. Desde setembro que os incêndios na Austrália já fizeram 25 vítimas mortais.

Dados da polícia de Nova Gales do Sul revelam que dos 183 detidos, apenas 24 foram presos por iniciar deliberadamente um fogo. A maioria foi acusada por ofensas relacionadas. Já a polícia de Queensland informou que 101 pessoas foram acusadas por suspeitas de fogo florestal – 32 adultos e 69 jovens.

"Qualquer pessoa que comece um fogo, necessária ou desnecessariamente, está a colocar a comunidade em risco e isso não pode acontecer. Tem que ser levado aos tribunais", defendeu o ministro da Polícia e Serviços de Emergência de Nova Gales do Sul, David Elliot.



Janet Stanley, professora da Universidade de Melbourne, acredita que os incendiários são normalmente jovens entre os 12 e os 24 anos e homens com mais de 60. Apesar de "não haver um perfil", existe, geralmente, uma história traumática. "Muitas vezes são pessoas que foram negligenciadas ou abusadas em crianças. São normalmente crianças que não tiveram sucesso na escola, ou que a abandonaram mais cedo e estão desempregados. A fronteira entre o acidental e o intencional nunca é clara, porque muitos incendiários não pretendem causar a catástrofe que ocorre mais tarde", disse ao The Australian.