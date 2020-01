Algumas zonas dos estados de Victoria e de New South Wales, na Austrália, serão evacuadas para que as populações escapem aos fogos rurais que deverão arder de forma incontrolável este fim de semana.

As condições meteorológicas irão piorar, e muitos incêndios já ardem no sul da Austrália sem que ninguém os consiga travar. Sentem-se temperaturas acima dos 40ºC, acompanhadas de ventos fortes. Veja a progressão esperada dos incêndios:





Fire Spread Prediction for Sat 4 Jan 2020

Dangerous fires in Shoalhaven, South Coast, Snowy Mountains & areas surrounding Greater Sydney. You should not be in potential spread areas or potential ember attack areas on Saturday. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/Ry14FXgPR2