Jussie Smollet foi alegadamente vítima de uma agressão motivada por racismo e homofobia. Agressores despejaram lixívia sobre o actor e enrolaram-lhe uma corda ao pescoço.

O ator Jussie Smollett foi hospitalizado esta terça-feira, 29 de janeiro, em Chicago, EUA, depois de ser agredido por dois homens. A polícia está a investigar o ataque como um possível crime de ódio, segundo avança o Indiewire, motivado por racismo e homofobia.



Smollett terá sido atacado por "dois homens" que gritaram insultos racistas e homofóbicos ao ator. Posteriormente, os agressores terão começado a "agredir a vítima no rosto e despejaram uma substância química desconhecida sobre ele". As perícias determinaram que a substância era lixívia. "Enrolaram ainda uma corda à volta do pescoço da vítima" e terão proclamado, no fim das agressões: "Isto é o país do MAGA", uma referência ao slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again" ("Tornar a América Grande Outra Vez"), de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de Chicago.



Smollet está atualmente a recuperar no Hospital Northwestern.



Smollet será maioritariamente conhecido pelo seu papel na série Empire, tendo também integrado o elenco de filmes como Alien: Covenant ou Marshall.



As reações ao sucedido não demoraram a surgir. Lee Daniels, criador de Empire, publicou um vídeo bastante emotivo nas suas redes sociais, onde descrevia a agressão como um sintoma do preconceito que ainda perdura no país, concluindo ao dizer que se trata apenas de "mais um dia na América".

Ver esta publicação no Instagram We got this @jussiesmollett Uma publicação partilhada por Lee Daniels (@theoriginalbigdaddy) a 29 de Jan, 2019 às 10:55 PST

OMG!! THIS is why the LGBTQ community continue to fight to be seen and PROTECTED against hate!



We ALL have to take this racist and homophobic act of violence very personally! My arms are around you @jussiesmollett. You are loved! https://t.co/bprDZ3Luah — Viola Davis (@violadavis) 29 de janeiro de 2019

The racist, homophobic attack on @JussieSmollett reminds us that crimes targeting people for the color of their skin and who they love still happen. We must stand united against this hateful violence. Sending Jussie love and prayers for a quick recovery. https://t.co/tPXc0LZvVm — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 29 de janeiro de 2019

The racist and homophobic attack on Jussie Smollett is a horrific instance of the surging hostility toward minorities around the country. We must come together to eradicate all forms of bigotry and violence. https://t.co/2accVEJrCG — Bernie Sanders (@SenSanders) 29 de janeiro de 2019

Também Viola Davis, que se encontra em Sundance a apresentar a sua mais recente longa-metragem, Troop Zero, interrompeu as celebrações para declarar que acontecimentos como este provam "a necessidade da comunidade LGBTQ de continuar a lutar para ser vista e protegida contra o ódio".Seguindo a mesma linha de pensamento, a tenista Billie Jean King disse que a agressão de Jussie Smollet "nos lembrava que algumas pessoas ainda são perseguidas pela sua cor da pele ou por quem amam"."Temos de nos juntar para erradicar todas as formas de homófobia e violência", comentou o político Bernie Sanders, quando confrontado com o ataque.